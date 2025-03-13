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Помощник Путина заявил, что Россия видит угрозу для себя в Балтии

Алена МазуренкоЧетверг, 13 марта 2025, 11:07
Помощник Путина заявил, что Россия видит угрозу для себя в Балтии
Николай Патрушев и Владимир Путин, фото AFP/Getty Images

Помощник правителя России Николай Патрушев заявил, что сейчас страна-оккупант видит угрозу для себя со стороны НАТО в Балтийском регионе, в частности речь идет о портовой инфраструктуре РФ и судоходстве.

Источник: Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона"

Прямая речь: "Прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на намеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран Альянса. Высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства".

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Детали: Патрушев заявил, что НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, "пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном".

Он также заявил, что нынешнее обострение обстановки в Балтийском море спровоцировала Великобритания.

По его словам, НАТО отрабатывает применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации внештатных ситуаций, в частности таких, которые приводят к авариям.

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Прямая речь: "С конца прошлого года в рамках операции "Балтийский часовой" на Балтику перебрасываются дополнительные силы якобы для противодействия участившимся диверсиям. Эксперты склоняются к мнению, что сами страны НАТО являются организаторами, спонсорами и исполнителями участившихся внештатных ситуаций на торговых судах, выхода из строя подводной инфраструктуры.

По имеющейся информации, их ВМС планируют усилить террористическую деятельность в отношении российских подводных трубопроводов, танкеров и сухогрузов".

РосcияБалтияНАТО
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