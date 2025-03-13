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Суд ЄС залишив у силі санкції проти колишнього віцепрем'єра РФ Шувалова

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 13 березня 2025, 11:38
Суд ЄС залишив у силі санкції проти колишнього віцепрем'єра РФ Шувалова
фото з сайту OCCRP

Суд Європейського Союзу відхилив апеляцію колишнього віцепрем’єра Росії Ігоря Шувалова, залишивши його у санкційному списку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на рішення Суду ЄС

Деталі: Шувалов був занесений до санкційного списку ЄС у лютому 2022 року за підтримку дій та політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

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Це призвело, зокрема, до заморожування його коштів та економічних ресурсів, а також до заборони на в'їзд на територію Європейського Союзу або транзит через неї.

У вересні 2022 року і березні 2023 року Рада ЄС вирішила продовжити заходи щодо Шувалова.

Позов російського експосадовця щодо скасування цих рішень був відхилений Європейським судом загальної юрисдикції, після чого Шувалов подав апеляцію до Суду ЄС.

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Суд ЄС відхилив подану Шуваловим апеляцію і залишив в силі рішення Європейського суду загальної юрисдикції.

Наприкінці січня Суд Європейського Союзу залишив чинними санкціїщодо підприємця Александра Винокурова, одруженого з дочкою міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова. 

Перед тим Суд ЄС не став скасовувати санкції проти російського оператора мобільного зв’язку "Мегафон".

санкціїРосіяЄСсуд
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