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Суд ЕС оставил в силе санкции против бывшего вице-премьера РФ Шувалова

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 13 марта 2025, 11:38
Суд ЕС оставил в силе санкции против бывшего вице-премьера РФ Шувалова
фото с сайта OCCRP

Суд Европейского Союза отклонил апелляцию бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова, оставив его в санкционном списке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на решение Суда ЕС

Детали: Шувалов был занесен в санкционный список ЕС в феврале 2022 года за поддержку действий и политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

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Это привело, в частности, к замораживанию его средств и экономических ресурсов, а также к запрету на въезд на территорию Европейского Союза или транзит через нее.

В сентябре 2022 года и марте 2023 года Совет ЕС решил продлить меры в отношении Шувалова.

Иск российского экс-чиновника об отмене этих решений был отклонен Европейским судом общей юрисдикции, после чего Шувалов подал апелляцию в Суд ЕС.

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Суд ЕС отклонил поданную Шуваловым апелляцию и оставил в силе решение Европейского суда общей юрисдикции.

В конце января Суд Европейского Союза оставил в силе санкции в отношении предпринимателя Александра Винокурова, женатого на дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Перед тем Суд ЕС не стал отменять санкции против российского оператора мобильной связи "Мегафон".

санкцииРосcияЕСсуд
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