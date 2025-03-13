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ДБР затримало працівника Бердянської виправної колонії за участь у катуваннях засуджених

Степан ГафткоЧетвер, 13 березня 2025, 12:02
ДБР затримало працівника Бердянської виправної колонії за участь у катуваннях засуджених
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого Бердянської виправної колонії, який брав участь у систематичних катуваннях засуджених та вимаганні грошей з них і їхніх рідних у 2016-202 роках.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Встановлено, що побори та катування в колонії здійснювались протягом 2016-2020 років. Керівництво установи запровадило цілу процедуру катування засуджених та вимагання у них та їхніх рідних грошей".

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Деталі: Правоохоронці встановили, що в Бердянській виправній колонії новоприбулих засуджених піддавали жорстоким катуванням, щоб зламати їх волю та примусити виконувати вказівки. 

У перші 14 днів в карантині застосовувались фізичні тортури, включаючи побиття, викручування рук та інші знущання.

Катування супроводжувались вимогами переказати гроші на спеціальну картку, суми варіювались від 1 до 100 тисяч гривень. Ці кошти збирались і передавались керівникам злочинної організації через посилки.

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Затриманому оперуповноваженому повідомили про підозру в катуванні та участі у злочинній організації. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Нагадаємо:

Запорізька областьДБР
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