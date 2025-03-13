ГБР задержало работника Бердянской исправительной колонии за участие в пытках осужденных

Работники Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного Бердянской исправительной колонии, который участвовал в систематических пытках осужденных и вымогательстве денег с них и их родных в 2016-202 годах.

Источник: ГБР

Дословно: "Установлено, что поборы и пытки в колонии осуществлялись в течение 2016-2020 годов. Руководство учреждения ввело целую процедуру пыток осужденных и вымогательства у них и их родных денег".

Реклама:

Детали: Правоохранители установили, что в Бердянской исправительной колонии новоприбывших осужденных подвергали жестоким пыткам, чтобы сломать их волю и заставить выполнять указания.

В первые 14 дней в карантине применялись физические пытки, включая избиение, выкручивание рук и другие издевательства.

Пытки сопровождались требованиями перевести деньги на специальную карточку, суммы варьировались от 1 до 100 тысяч гривен. Эти средства собирались и передавались руководителям преступной организации через посылки.

РЕКЛАМА:

Задержанному оперуполномоченному сообщили о подозрении в пытках и участии в преступной организации. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним: