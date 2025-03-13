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ГБР задержало работника Бердянской исправительной колонии за участие в пытках осужденных

Степан ГафткоЧетверг, 13 марта 2025, 12:02
ГБР задержало работника Бердянской исправительной колонии за участие в пытках осужденных
Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного Бердянской исправительной колонии, который участвовал в систематических пытках осужденных и вымогательстве денег с них и их родных в 2016-202 годах.

Источник: ГБР

Дословно: "Установлено, что поборы и пытки в колонии осуществлялись в течение 2016-2020 годов. Руководство учреждения ввело целую процедуру пыток осужденных и вымогательства у них и их родных денег".

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Детали: Правоохранители установили, что в Бердянской исправительной колонии новоприбывших осужденных подвергали жестоким пыткам, чтобы сломать их волю и заставить выполнять указания. 

В первые 14 дней в карантине применялись физические пытки, включая избиение, выкручивание рук и другие издевательства.

Пытки сопровождались требованиями перевести деньги на специальную карточку, суммы варьировались от 1 до 100 тысяч гривен. Эти средства собирались и передавались руководителям преступной организации через посылки.

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Задержанному оперуполномоченному сообщили о подозрении в пытках и участии в преступной организации. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 

Напомним:

  •  В июне 2023 года сотрудники ГБР задержали бывших руководителей колонии в Запорожской области, которые в течение нескольких лет пытали заключенных и требовали деньги от родных за прекращение издевательств.

Запорожская областьГБР
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