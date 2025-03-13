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Спецпосланець Трампа уже приземлився у Москві – росЗМІ

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Четвер, 13 березня 2025, 12:08
Спецпосланець Трампа уже приземлився у Москві – росЗМІ
Стів Віткофф, фото AFP via Getty Images

Літак спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа у четвер приземлився у Москві. 

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", "Європейська правда"

Деталі: Літак з Віткоффом, згідно з повідомленням, сів у аеропорту "Внуково".

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Раніше в четвер речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив журналістам, що "учасники переговорів" зі США прямують до Росії, де у них заплановані контакти з російськими візаві, передає російське агентство "Интерфакс".

Пєсков також відмовився озвучувати офіційну позицію РФ щодо мирного врегулювання розв’язаної нею війни проти України.

Очікується, що посланець Трампа представити у Росії результати переговорів з українською делегацією в Джидді, що відбулися 11 березня.

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За підсумками цих перемовин Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Знати більше: Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін

РосіяСШАпереговори
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