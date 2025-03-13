Спецпосланець Трампа уже приземлився у Москві – росЗМІ
Літак спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа у четвер приземлився у Москві.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", "Європейська правда"
Деталі: Літак з Віткоффом, згідно з повідомленням, сів у аеропорту "Внуково".
Раніше в четвер речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив журналістам, що "учасники переговорів" зі США прямують до Росії, де у них заплановані контакти з російськими візаві, передає російське агентство "Интерфакс".
Пєсков також відмовився озвучувати офіційну позицію РФ щодо мирного врегулювання розв’язаної нею війни проти України.
Очікується, що посланець Трампа представити у Росії результати переговорів з українською делегацією в Джидді, що відбулися 11 березня.
За підсумками цих перемовин Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
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