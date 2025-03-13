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Спецпосланник Трампа уже приземлился в Москве – росСМИ

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоЧетверг, 13 марта 2025, 12:08
Спецпосланник Трампа уже приземлился в Москве – росСМИ
Стив Уиткофф, фото AFP via Getty Images

Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в четверг приземлился в Москве.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", "Европейская правда"

Детали: Самолет с Уиткоффом, согласно сообщению, сел в аэропорту "Внуково".

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Ранее в четверг спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что "участники переговоров" из США направляются в Россию, где у них запланированы контакты с российскими визави, передает российское агентство "Интерфакс".

Песков также отказался озвучивать официальную позицию РФ по мирному урегулированию развязанной ею войны против Украины.

Ожидается, что посланник Трампа представит в России результаты переговоров с украинской делегацией в Джидде, состоявшихся 11 марта.

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По итогам этих переговоров Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Узнать больше: Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин

РосcияСШАпереговоры
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