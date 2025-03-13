У Кремлі не дають чіткої відповіді щодо мирних перемовин
Четвер, 13 березня 2025, 12:13
Російська влада відмовляється озвучувати офіційну позицію щодо мирного врегулювання війни, яку сама ж розв’язала проти України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Интерфакс
Деталі: Як заявив кремлівський речник Дмитро Пєсков, озвучувати позицію РФ щодо мирних перемовин наразі передчасно.
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"Що стосується переговорних позицій до того, як ці переговори розпочалися, а вони ще не розпочалися, давайте не забувати, напевно, було б неправильним стрясати небеса і говорити про це публічно", – сказав Пєсков.
Нагадаємо:
- За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.
- Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.