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У Кремлі не дають чіткої відповіді щодо мирних перемовин

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 13 березня 2025, 12:13
У Кремлі не дають чіткої відповіді щодо мирних перемовин
Пєсков і Путін. Ілюстративне фото: Getty Images

Російська влада відмовляється озвучувати офіційну позицію щодо мирного врегулювання війни, яку сама ж розв’язала проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Интерфакс

Деталі: Як заявив кремлівський речник Дмитро Пєсков, озвучувати позицію РФ щодо мирних перемовин наразі передчасно.

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"Що стосується переговорних позицій до того, як ці переговори розпочалися, а вони ще не розпочалися, давайте не забувати, напевно, було б неправильним стрясати небеса і говорити про це публічно", – сказав Пєсков.

Нагадаємо:

Росіяросійсько-українська війна
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