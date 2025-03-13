У Кремлі не дають чіткої відповіді щодо мирних перемовин

Російська влада відмовляється озвучувати офіційну позицію щодо мирного врегулювання війни, яку сама ж розв’язала проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Интерфакс

Деталі: Як заявив кремлівський речник Дмитро Пєсков, озвучувати позицію РФ щодо мирних перемовин наразі передчасно.

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"Що стосується переговорних позицій до того, як ці переговори розпочалися, а вони ще не розпочалися, давайте не забувати, напевно, було б неправильним стрясати небеса і говорити про це публічно", – сказав Пєсков.

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