В Кремле не дают четкого ответа относительно мирных переговоров
Четверг, 13 марта 2025, 12:13
Российские власти отказываются озвучивать официальную позицию по мирному урегулированию войны, которую сама же развязала против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс
Детали: Как заявил кремлевский представитель Дмитрий Песков, озвучивать позицию РФ относительно мирных переговоров пока преждевременно.
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"Что касается переговорных позиций до того, как эти переговоры начались, а они еще не начались, давайте не забывать, наверное, было бы неправильным сотрясать небеса и говорить об этом публично", – сказал Песков.
Напомним:
- По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.
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