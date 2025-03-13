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В Кремле не дают четкого ответа относительно мирных переговоров

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 13 марта 2025, 12:13
В Кремле не дают четкого ответа относительно мирных переговоров
Песков и Путин. Иллюстративное фото: Getty Images

Российские власти отказываются озвучивать официальную позицию по мирному урегулированию войны, которую сама же развязала против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс

Детали: Как заявил кремлевский представитель Дмитрий Песков, озвучивать позицию РФ относительно мирных переговоров пока преждевременно.

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"Что касается переговорных позиций до того, как эти переговоры начались, а они еще не начались, давайте не забывать, наверное, было бы неправильным сотрясать небеса и говорить об этом публично", – сказал Песков.

Напомним:

Росcияроссийско-украинская война
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