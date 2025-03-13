Директор НАБУ обіцяє подати Комарницького, який виїхав за кордон, у міжнародний розшук
Четвер, 13 березня 2025, 12:29
Національне антикорупційне Бюро буде подавати у міжнародний розшук колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, якого правоохоронці підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на директора НАБУ Семена Кривоноса
Пряма мова: "НАБУ вживатиме заходів щодо оголошення його у міжнародний розшук".
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Передісторія:
- "Українська правда" знайшла за кордоном колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького.
- 6 лютого 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.
- Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".
- В рамках цієї справи ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн. Голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень.