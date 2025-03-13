Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Директор НАБУ обіцяє подати Комарницького, який виїхав за кордон, у міжнародний розшук

Олександр ШумілінЧетвер, 13 березня 2025, 12:29
Директор НАБУ обіцяє подати Комарницького, який виїхав за кордон, у міжнародний розшук
Фото: УП

Національне антикорупційне Бюро буде подавати у міжнародний розшук колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, якого правоохоронці підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на директора НАБУ Семена Кривоноса

Пряма мова: "НАБУ вживатиме заходів щодо оголошення його у міжнародний розшук".

Реклама:

Передісторія:

  • "Українська правда" знайшла за кордоном колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького.
  • 6 лютого 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.
  • Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".
  • В рамках цієї справи ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн. Голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень.

КиївНАБУкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Телемарафон у 2025 році коштуватиме більше 700 мільйонів: чий контент найдорожчий
Військова допомога: Німеччина передала Україні Gepard, дрони Vector та боєприпаси
Зеленський підписав закон про направлення ЗСУ до інших держав під час воєнного стану
Рада ЄС затвердила виділення Україні 3,5 мільярда євро
Сибіга заявив, що Росія ще не дала офіційної відповіді на пропозицію про 30-денне перемир’я
Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до понад 12 років за кількома справами
Усі новини...
Київ
У Києві працювала ППО
У Києві затримали водія Mercedes, який тікав від поліції: раніше його 12 разів штрафували
У Києві чоловік побив іспекторку з паркування, яка виписала йому штраф: поліція зреагувала
Останні новини
14:40
Зеленський визначив завдання Умєрову та новому начальнику Генштабу
14:32
Телемарафон у 2025 році коштуватиме більше 700 мільйонів: чий контент найдорожчий
14:32
У першому турі виборів президента румуни найбільше підтримують ультраправого кандидата
14:14
ФОТОТелескоп "Хаббл" зафіксував яскраву спіральну галактику та зірку в сузір'ї Діви
14:05
Військова допомога: Німеччина передала Україні Gepard, дрони Vector та боєприпаси
14:02
Ворожі ДРГ продовжують спроби прорватись на Сумщину, мінують місцевість
13:39
У Києві чоловік побив і пограбував жінку, яку запросив на побачення
13:37
Три дитини постраждали через російський обстріл Покровська
13:36
Робота по спецтрибуналу триває, питання покарання Росії за агресію не зняте – Сибіга
13:26
В РФ заявили, що через 3 дні нарешті погасили пожежу на НПЗ в Туапсе: її атакував "Довгий Нептун"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: