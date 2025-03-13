Директор НАБУ обещает подать выехавшего за границу Комарницкого в международный розыск
Четверг, 13 марта 2025, 12:29
Национальное антикоррупционное Бюро будет подавать в международный розыск бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которого правоохранители подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на директора НАБУ Семена Кривоноса
Прямая речь: "НАБУ будет принимать меры по объявлению его в международный розыск".
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Предыстория:
- "Украинская правда" нашла за рубежом бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого.
- 6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.
- Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".
- В рамках этого дела ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн. Председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен/
- 10 февраля стало известно, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, правоохранители принимают меры для его задержания.