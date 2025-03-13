Директор НАБУ обещает подать выехавшего за границу Комарницкого в международный розыск

Национальное антикоррупционное Бюро будет подавать в международный розыск бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которого правоохранители подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на директора НАБУ Семена Кривоноса

Прямая речь: "НАБУ будет принимать меры по объявлению его в международный розыск".

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