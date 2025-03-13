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По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K

Анастасія ПроцЧетвер, 13 березня 2025, 12:37
По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K
Ілюстративне фото: Getty Images

Удень 13 березня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К — носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Тривога тривала 16 хвилин.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ 

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К .Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

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мапа повітряних тривог

Оновлено: О 12:51 тривоги почали скасовувати.

Що передувало:

  • Від вечора 12 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 117-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряні сили повідомили, що 78 дронів вдалося збити.

повітряна тривога
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