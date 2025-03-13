Росія атакувала Україну "Іскандером" і 117-ма БПЛА, 112 дронів не досягли цілі

Від вечора 12 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 117-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 78 дронів вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 74-х ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. 38 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Реклама:

Деталі: Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.

Зазначається, що "Іскандером" загарбники били з Курської області РФ, а дрони запускали з напрямків російських міст Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

