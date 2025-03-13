По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ-31K
Четверг, 13 марта 2025, 12:37
Днем 13 марта по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Тревога продолжалась 16 минут.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"
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Обновлено: В 12:51 тревоги начали отменять.
Что предшествовало:
- С вечера 12 марта россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 117-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Воздушные силы сообщили, что 78 дронов удалось сбить.