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По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ-31K

Анастасия ПроцЧетверг, 13 марта 2025, 12:37
По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ-31K
Иллюстративное фото: Getty Images

Днем 13 марта по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Тревога продолжалась 16 минут.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ 

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"

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КАРТА ВОЗДУШНЫХ ТРЕВОГ

Обновлено: В 12:51 тревоги начали отменять.

Что предшествовало:

  • С вечера 12 марта россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 117-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Воздушные силы сообщили, что 78 дронов удалось сбить.

воздушная тревога
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