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Помічник Путіна заявив, що Росія не хоче тимчасового перемир’я

Олександр ШумілінЧетвер, 13 березня 2025, 13:20
Помічник Путіна заявив, що Росія не хоче тимчасового перемир’я
Фото: РИА Новости

Помічник російського лідера Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва не хоче тимчасового перемир'я з Україною, а начебто зацікавлена в довгостроковому врегулюванні.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Ушакова

Пряма мова: "Якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в даній ситуації".

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Деталі: Він додав, що мета Росії – це "довгострокове мирне врегулювання", яке має враховувати "законні інтереси" РФ.

Ушаков зазначив, що під час розмови з радником із нацбезпеки США Майком Волтцем виклав позицію РФ щодо цього. "Виклав нашу позицію з приводу того, що це (призупинення вогню – ред.) ні що інше як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого", - сказав Ушаков.

Також Ушаков заявив, що Путін можливо пізніше у четвер під час спілкування з медіа озвучить більш детально позицію Росії.

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Передісторія:

РосіяУкраїнаперемир’я
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