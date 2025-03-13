Помічник Путіна заявив, що Росія не хоче тимчасового перемир’я
Помічник російського лідера Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва не хоче тимчасового перемир'я з Україною, а начебто зацікавлена в довгостроковому врегулюванні.
Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Ушакова
Пряма мова: "Якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в даній ситуації".
Деталі: Він додав, що мета Росії – це "довгострокове мирне врегулювання", яке має враховувати "законні інтереси" РФ.
Ушаков зазначив, що під час розмови з радником із нацбезпеки США Майком Волтцем виклав позицію РФ щодо цього. "Виклав нашу позицію з приводу того, що це (призупинення вогню – ред.) ні що інше як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого", - сказав Ушаков.
Також Ушаков заявив, що Путін можливо пізніше у четвер під час спілкування з медіа озвучить більш детально позицію Росії.
Передісторія:
- За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
- Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.