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Помощник Путина заявил, что Россия не хочет временного перемирия

Александр ШумилинЧетверг, 13 марта 2025, 13:20
Помощник Путина заявил, что Россия не хочет временного перемирия
Фото: РИА Новости

Помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва не хочет временного перемирия с Украиной, а якобы заинтересована в долгосрочном урегулировании.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует Ушакова

Прямая речь: "Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации".

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Детали: Он добавил, что цель России - это "долгосрочное мирное урегулирование", которое должно учитывать "законные интересы" РФ.

Ушаков отметил, что во время разговора с советником по нацбезопасности США Майком Волтцем изложил позицию РФ по этому поводу. "Изложил нашу позицию по поводу того, что это (приостановление огня - ред.) ни что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего", - сказал Ушаков.

Также он заявил, что Путин возможно позже в четверг во время общения с медиа озвучит более подробно позицию России.

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Предыстория:

  • По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

РосcияУкраинаперемирие
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