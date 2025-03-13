Помощник Путина заявил, что Россия не хочет временного перемирия

Помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва не хочет временного перемирия с Украиной, а якобы заинтересована в долгосрочном урегулировании.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует Ушакова

Прямая речь: "Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации".

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Детали: Он добавил, что цель России - это "долгосрочное мирное урегулирование", которое должно учитывать "законные интересы" РФ.

Ушаков отметил, что во время разговора с советником по нацбезопасности США Майком Волтцем изложил позицию РФ по этому поводу. "Изложил нашу позицию по поводу того, что это (приостановление огня - ред.) ни что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего", - сказал Ушаков.

Также он заявил, что Путин возможно позже в четверг во время общения с медиа озвучит более подробно позицию России.

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