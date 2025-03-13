Зеленський вважає, що Росія тягне з відповіддю щодо перемир'я, бо хоче воювати далі
Президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів США та України у Джидді уже понад добу Росія не дає змістовної відповіді щодо пропозиції про тимчасове перемир’я на 30 днів.
Джерело: Зеленський у соцмережах
Пряма мова: "На жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали. І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру.
Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни".
Деталі: Зеленський повідомив, що зустрівся і заслухав доповідь української делегації щодо зустрічі із представниками США у Саудівській Аравії.
Президент додав, що Україна налаштована на швидкий рух до миру, і готова виконати свою частину роботи для того, щоб створити всі можливості для надійного, тривалого й достойного миру.
Пряма мова: "Наші представники поінформували американську сторону щодо принципових українських позицій. Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі. Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання – це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю".
Передісторія:
- За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
- Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.
- Помічник російського лідера Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва не хоче тимчасового перемир'я з Україною, а начебто зацікавлена в довгостроковому врегулюванні.