Зеленський сподівається, що тиск США може змусити Росію зупинити війну

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США зможуть посилити тиск на Росію і змусити її припинити війну. Таку позицію він озвучив після доповіді української делегації щодо зустрічі з американськими представниками в Саудівській Аравії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського

Деталі: Зеленський відзначив те, що розмова між двома делегаціями була максимально конструктивною.

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Він розповів, що представники України поінформували американську сторону щодо принципових українських позицій. Також вони окремо обговорили потребу в гарантуванні безпеки та взаємодію з європейськими партнерами, подальші спільні кроки.

Український президент відзначив те, що уже понад добу "світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали".

"І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни", – констатував він.

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Зеленський наголосив, що Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі.

"Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання – це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю", – додав він.

Нагадаємо:

За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

Пізніше агентство Reuters із посиланням на слова проінформованих співрозмовників розповіло, що Росія представила США список вимогдля укладення угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном.

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