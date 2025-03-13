Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Зеленський сподівається, що тиск США може змусити Росію зупинити війну

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцЧетвер, 13 березня 2025, 14:52
Зеленський сподівається, що тиск США може змусити Росію зупинити війну
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США зможуть посилити тиск на Росію і змусити її припинити війну. Таку позицію він озвучив після доповіді української делегації щодо зустрічі з американськими представниками в Саудівській Аравії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського

Деталі: Зеленський відзначив те, що розмова між двома делегаціями була максимально конструктивною. 

Реклама:

Він розповів, що представники України поінформували американську сторону щодо принципових українських позицій. Також вони окремо обговорили потребу в гарантуванні безпеки та взаємодію з європейськими партнерами, подальші спільні кроки. 

Український президент відзначив те, що уже понад добу "світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали". 

"І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни", – констатував він. 

РЕКЛАМА:

Зеленський наголосив, що Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі. 

"Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання – це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю", – додав він.

Нагадаємо:

  • За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.
  • Пізніше агентство Reuters із посиланням на слова проінформованих співрозмовників розповіло, що Росія представила США список вимогдля укладення угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.

ЗеленськийСШАросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Верховний суд: Протиправна мобілізація не є підставою для звільнення з ЗСУ
опитуванняАмериканці підтримують Україну і вважають, що Трамп – на боці РФ
ЗМІ: Прем'єр Британії готовий розмістити війська в Україні безстроково
Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": спливли терміни
Телемарафон у 2025 році коштуватиме більше 700 мільйонів: чий контент найдорожчий
Військова допомога: Німеччина передала Україні Gepard, дрони Vector та боєприпаси
Усі новини...
Зеленський
Зеленський вважає, що Росія тягне з відповіддю щодо перемир'я, бо хоче воювати далі
Зеленський: У світі є величезний інтерес до українських розробок зброї
Якщо РФ відмовиться від перемир'я, Зеленський чекає від США сильних кроків
Останні новини
18:26
PepsiCo купує бренд корисної газованої води Poppi майже за 2 мільярди доларів
18:15
Чому тремтять руки? Наука пояснює можливі причини тремору
18:11
ЄС очікує наплив дешевого алюмінію через торгову політику Трампа
18:01
Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету рекомендувала включити бокс в програму Ігор-2028
18:00
Мати померла, батько й син – у лікарні: на Буковині сімʼя отруїлася грибами
17:58
Лідери ЄС закличуть Росію показати справжнє бажання завершити війну – ЗМІ
17:52
ШІ-пошуковики посилаються на неправильні джерела новин у 60% випадків
17:26
"Газпром" хоче звільнити частину співробітників, скориставшись методом Маска
17:17
Верховний суд: Протиправна мобілізація не є підставою для звільнення з ЗСУ
17:17
опитуванняАмериканці підтримують Україну і вважають, що Трамп – на боці РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: