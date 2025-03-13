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Зеленский надеется, что давление США может заставить Россию остановить войну

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 13 марта 2025, 14:52
Зеленский надеется, что давление США может заставить Россию остановить войну
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США смогут усилить давление на Россию и заставить ее прекратить войну. Такую позицию он озвучил после доклада украинской делегации по встрече с американскими представителями в Саудовской Аравии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского

Детали: Зеленский отметил, что разговор между двумя делегациями был максимально конструктивным.

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Он рассказал, что представители Украины проинформировали американскую сторону относительно принципиальных украинских позиций. Также они отдельно обсудили потребность в обеспечении безопасности и взаимодействие с европейскими партнерами, дальнейшие совместные шаги.

Украинский президент отметил, что уже более суток "мир не слышит содержательного ответа из России относительно предложений, которые прозвучали".

"И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны", – констатировал он.

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Зеленский отметил, что Украина была готова к тишине в небе и на море, но американская сторона предложила тишину и на земле.

"Украина воспринимает это предложение. Важный вопрос – это контроль, и мы благодарны американской стороне за готовность организовать технические аспекты контроля", – добавил он.

Напомним:

  • По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режимапрекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.
  • Позже агентство Reuters со ссылкой на слова информированных собеседников рассказало, что Россия представила США список требований для заключения соглашения о прекращении войны против Украины и перезагрузки отношений с Вашингтоном.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.

ЗеленскийСШАроссийско-украинская война
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