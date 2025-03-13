Рада схвалила знижку 50% для штрафів за порушення військового обліку

Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким пропонується дати змогу тим, хто не уточнив свої персональні дані, отримати знижку в 50% у випадку добровільного визнання порушення і сплаті штрафу від ТЦК.

Джерело: інформація на сайті Верховної Ради

Деталі: За відповідний законопроєкт №12093 у другому читанні проголосували 240 народних депутатів.

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У пояснювальній записці вказується, що упродовж 2024 році понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані, як того вимагав закон про посилення мобілізації. Неуточнення цих даних без поважних причин у 2024 році є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

Новий закон передбачає, що військовозобовʼязаний зможе звернутися до уповноважених органів і сплатити штраф на 50% менше протягом 10 днів, з дня його накладання.

Замість 17 тисяч гривень потрібно буде сплатити лише 8,5 тисяч. Таким чином людина визнає свою провину. Заявку на сплату знижки можна подати в письмовій формі або через систему "Резерв+".

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Після подачі заяви керівник ТЦК перевіряє її протягом трьох днів і виносить постанову по справі.

Законопроєкт у першому читанні Верховна Рада прийняла 9 січня.