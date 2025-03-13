Рада одобрила скидку 50% для штрафов за нарушение воинского учета

Верховная Рада поддержала законопроект, которым предлагается дать возможность тем, кто не уточнил свои персональные данные, получить скидку в 50% в случае добровольного признания нарушения и уплате штрафа от ТЦК.

Источник: информация на сайте Верховной Рады

Детали: За соответствующий законопроект №12093 во втором чтении проголосовали 240 народных депутатов.

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В пояснительной записке указывается, что в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные, как того требовал закон об усилении мобилизации. Неуточнение этих данных без уважительных причин в 2024 году является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 грн до 25 500 грн.

Новый закон предусматривает, что военнообязанный сможет обратиться в уполномоченные органы и оплатить штраф на 50% меньше в течение 10 дней со дня его наложения.

Вместо 17 тысяч гривен нужно будет оплатить только 8,5 тысяч. Таким образом человек признает свою вину. Заявку на уплату скидки можно подать в письменной форме или через систему "Резерв+".

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После подачи заявления руководитель ТЦК проверяет его в течение трех дней и выносит постановление по делу.

Законопроект в первом чтении Верховная Рада приняла 9 января.