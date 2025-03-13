У російській колонії загинув кримський татарин Рустем Віраті

У виправній колонії міста Дмитровград, в Ульяновській області РФ загинув 60-річний кримський татарин Рустем Віраті, якого росіяни ув’язнили на 8 років.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram, Кримськотатарський ресурсний центр

Деталі: У повідомленні говориться, що Рустем Віратті - мешканець Геніческого району Херсонської області, якого навесні 2023 року після численних обшуків в його будинку затримали російські окупанти.

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"Його звинуватили в допомозі економічній блокаді Криму, яка почалась в 2015 році, та в участі в кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана",- написав Чубаров.

За його словами, після арешту Рустем Віратті піддавався численним тортурам та був сильно побитий. Всі судові засідання проходили в закритому режимі. Після вироку, 8 років суворого режиму, кримський татарин був спочатку вивезений до Уфи, а потім до виправної колонії міста Дмітровград Ульяновської області, звідки і прийшла звістка про його смерть.

Про загибель Рустема Віратті членам родини стало відомо 10 лютого 2025 року, проте точної дати та причини смерті встановити досі не вдалося. В Рустема Віратті залишилась дружина та троє дорослих дітей.

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Меджліс кримськотатарського народу висловив щирі співчуття близьким та родичам загиблого.

Що було раніше: Перед цим у ГО "Кримська солідарність" повідомили, що кримськотатарський правозахисник Різа Ізетов, засуджений на 19 років, поскаржився на тяжкі умови утримання в колонії Якутська, де його неодноразово карають дисциплінарними покараннями.