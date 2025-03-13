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В российской колонии погиб крымский татарин Рустем Вирати

Станислав ПогориловЧетверг, 13 марта 2025, 16:00
В российской колонии погиб крымский татарин Рустем Вирати
Рустем Вирати, фото: Крымскотатарский ресурсный центр

В исправительной колонии города Дмитровград, в Ульяновской области РФ погиб 60-летний крымский татарин Рустем Вирати, которого россияне заключили на 8 лет.

Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram, Крымскотатарский ресурсный центр

Детали: В сообщении говорится, что Рустем Виратти - житель Генического района Херсонской области, которого весной 2023 года после многочисленных обысков в его доме задержали российские оккупанты.

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"Его обвинили в помощи экономической блокаде Крыма, которая началась в 2015 году, и в участии в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана", - написал Чубаров.

По его словам, после ареста Рустем Виратти подвергался многочисленным пыткам и был сильно избит. Все судебные заседания проходили в закрытом режиме. После приговора, 8 лет строгого режима, крымский татарин был сначала вывезен в Уфу, а затем в исправительную колонию города Дмитровград Ульяновской области, откуда и пришло известие о его смерти.

О гибели Рустема Виратти членам семьи стало известно 10 февраля 2025 года, однако точной даты и причины смерти установить до сих пор не удалось. У Рустема Виратти осталась жена и трое взрослых детей.

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Меджлис крымскотатарского народа выразил искренние соболезнования близким и родственникам погибшего.

Что предшествовало: Перед этим в ОО "Крымская солидарность" сообщили, что крымскотатарский правозащитник Риза Изетов, осужденный на 19 лет, пожаловался на тяжелые условия содержания в колонии Якутска, где его неоднократно наказывают дисциплинарными наказаниями.

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