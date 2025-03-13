Кримськотатарського правозахисника Ізетова утримують в колонії Якутська в тяжких умовах

Кримськотатарський правозахисник Різа Ізетов, засуджений на 19 років, скаржиться на тяжкі умови утримання в колонії Якутська, де його неодноразово карають дисциплінарними покараннями.

Джерело: ГО "Кримська солідарність"

Деталі: Ізетов повідомив громадській організації про незадовільні умови утримання в ІК-1 у Якутську. Він зазначив, що його "постійно" притягують до дисциплінарної відповідальності та поміщають у штрафний ізолятор, зокрема через порушення форми одягу та через те, що він заснув удень під час нападу гіпертонії.

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"Побачивши по камері, (наглядачі – ред.) організували комісію і покарали. Хотів би виїхати звідси швидше", – передає слова Ізетова "Кримська солідарність".

Він додав, що співробітники колонії здійснюють на нього психологічний та моральний тиск.

У закладі, де утримується Ізетов, за його словами, знаходяться троє кримських татар. Близько 15 осіб відбувають покарання за злочини, пов'язані з тероризмом, і всі вони поміщені або в штрафний ізолятор, або в етапно-пересильні камери.

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Як йдеться у матеріалі "Кримської солідарності", Ізетова планують перевести до тюрми камерного режиму, ймовірно, на територію Красноярського краю – в Мінусинськ або Єнісейськ.

Також правозахисник повідомив, що не має права на дзвінки та сумнівається в можливості побачення з родиною, оскільки, попри право на тривалі побачення, адміністрація може відмовити в зустрічі через дисциплінарні стягнення.

Ізетов також зазначив, що в камері "жахливе освітлення", раніше було холодно, а тепер увімкнули опалення. Воду для пиття ув'язнені набирають з-під крана.

Кримського татарина суд засудив до 19 років позбавлення волі, з яких перші 5 років він повинен відбувати у тюрмі суворого режиму, а решту – у колонії строгого режиму.

Ізетова звинуватили в організації діяльності забороненої в Росії ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", яка легально діє в Україні та інших країнах.

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