Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Росіяни поранили 8 мирних мешканців Покровська й Костянтинівки, в тому числі дитину

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 березня 2025, 16:53
Росіяни поранили 8 мирних мешканців Покровська й Костянтинівки, в тому числі дитину
фото прокуратури

У Костянтинівці та Покровську Донецької області внаслідок ударів російських окупантів 13 березня поранено вісьмох цивільних, в тому числі дитину.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 13 березня збройні сили держави-агресора завдали чергових ударів по Костянтинівці. Для ураження міста ворог застосував РСЗВ "Смерч". Цього разу влучання було у приватну забудову, де в одному з домоволодінь поранення отримали 46-річний містянин та його дружина 49 років. Вони дістали мінно-вибухові травми, контузії й садна рук.

Реклама:

Також російські війська атакували Покровськ, поціливши по оселях мирних мешканців. В результаті руйнування будинку зазнали тілесних ушкоджень чоловік 40 років та 41-річна жінка. Крім того травмовано їхнього 15-річного сина. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузії.

Згодом ворог здійснив наступну атаку на прифронтове місто. Як наслідок, ще троє цивільних опинились у лікарні. Це 50-річна містянка та чоловіки 46 і 51 років, які в момент обстрілу перебували в торговельному закладі. Громадяни отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення руки, плеча і шиї.

Тип використаної ворогом по Покровську зброї встановлюється.

РЕКЛАМА:

Всім потерпілим надано медичну допомогу.

Внаслідок атак у населених пунктах пошкоджено житлові будинки й магазин.

Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Верховний суд: Протиправна мобілізація не є підставою для звільнення з ЗСУ
опитуванняАмериканці підтримують Україну і вважають, що Трамп – на боці РФ
ЗМІ: Прем'єр Британії готовий розмістити війська в Україні безстроково
Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": спливли терміни
Телемарафон у 2025 році коштуватиме більше 700 мільйонів: чий контент найдорожчий
Військова допомога: Німеччина передала Україні Gepard, дрони Vector та боєприпаси
Усі новини...
Донецька область
Поліція показала наслідки авіаудару по Костянтинівці
5 людей загинули, 12 поранених внаслідок обстрілів Донеччини
Через російську атаку на Донеччину загинули троє людей, ще 2 постраждали
Останні новини
18:26
PepsiCo купує бренд корисної газованої води Poppi майже за 2 мільярди доларів
18:15
Чому тремтять руки? Наука пояснює можливі причини тремору
18:11
ЄС очікує наплив дешевого алюмінію через торгову політику Трампа
18:01
Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету рекомендувала включити бокс в програму Ігор-2028
18:00
Мати померла, батько й син – у лікарні: на Буковині сімʼя отруїлася грибами
17:58
Лідери ЄС закличуть Росію показати справжнє бажання завершити війну – ЗМІ
17:52
ШІ-пошуковики посилаються на неправильні джерела новин у 60% випадків
17:26
"Газпром" хоче звільнити частину співробітників, скориставшись методом Маска
17:17
Верховний суд: Протиправна мобілізація не є підставою для звільнення з ЗСУ
17:17
опитуванняАмериканці підтримують Україну і вважають, що Трамп – на боці РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: