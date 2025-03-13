Росіяни поранили 8 мирних мешканців Покровська й Костянтинівки, в тому числі дитину

У Костянтинівці та Покровську Донецької області внаслідок ударів російських окупантів 13 березня поранено вісьмох цивільних, в тому числі дитину.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 13 березня збройні сили держави-агресора завдали чергових ударів по Костянтинівці. Для ураження міста ворог застосував РСЗВ "Смерч". Цього разу влучання було у приватну забудову, де в одному з домоволодінь поранення отримали 46-річний містянин та його дружина 49 років. Вони дістали мінно-вибухові травми, контузії й садна рук.

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Також російські війська атакували Покровськ, поціливши по оселях мирних мешканців. В результаті руйнування будинку зазнали тілесних ушкоджень чоловік 40 років та 41-річна жінка. Крім того травмовано їхнього 15-річного сина. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузії.

Згодом ворог здійснив наступну атаку на прифронтове місто. Як наслідок, ще троє цивільних опинились у лікарні. Це 50-річна містянка та чоловіки 46 і 51 років, які в момент обстрілу перебували в торговельному закладі. Громадяни отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення руки, плеча і шиї.

Тип використаної ворогом по Покровську зброї встановлюється.

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Всім потерпілим надано медичну допомогу.

Внаслідок атак у населених пунктах пошкоджено житлові будинки й магазин.