Россияне ранили 8 мирных жителей Покровска и Константиновки, в том числе ребенка

В Константиновке и Покровске Донецкой области в результате ударов российских оккупантов 13 марта ранены восемь мирных жителей, в том числе ребенок.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 13 марта вооруженные силы государства-агрессора нанесли очередные удары по Константиновке. Для поражения города враг применил РСЗО "Смерч". На этот раз попадание было в частную застройку, где в одном из домовладений ранения получили 46-летний горожанин и его жена 49 лет. Они получили минно-взрывные травмы, контузии и ссадины рук.

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Также российские войска атаковали Покровск, попав по домам мирных жителей. В результате разрушения дома получили телесные повреждения мужчина 40 лет и 41-летняя женщина. Кроме того травмирован их 15-летний сын. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии.

Впоследствии враг совершил следующую атаку на прифронтовой город. Как следствие, еще трое гражданских оказались в больнице. Это 50-летняя горожанка и мужчины 46 и 51 лет, которые в момент обстрела находились в торговом заведении. Граждане получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения руки, плеча и шеи.

Тип использованного врагом по Покровску оружия устанавливается.

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Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В результате атак в населенных пунктах повреждены жилые дома и магазин.