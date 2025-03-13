У Бельгії позитивно, але обережно ставляться до потенційної військової місії в Україні

Посол Бельгії в Україні Люк Якобс заявив, що ставлення країни до потенційної військової місії в Україні загалом "позитивне", але "обережне".

Джерело: про це він розповів у інтерв’ю Укрінформу, пише "Європейська правда"

Деталі: Якобс зазначив, що коли йдеться про відправлення в Україну військового контингенту, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявляв ЗМІ, що країна, "безперечно, дивиться на це з позитивної точки зору, але на цьому етапі залишається обережною".

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Дипломат відзначив, що подібний крок відбудеться тільки у разі виконання низки умов.

За його словами, це передбачає "справедливу мирну угоду, чіткий мандат і обставини, які дозволяють стверджувати, що така військова присутність справді слугуватиме своїй меті".

"Бельгія, безумовно, готова, як заявляв наш прем’єр, приєднатися до мирного процесу разом із європейськими партнерами", – додав дипломат.

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Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції охочих" для України в разі досягнення мирного врегулювання.

А міністри оборони п'яти провідних європейських держав провели в середу переговори в Парижі, щоб скоординувати підтримку України. Вони знову зустрінуться наступного тижня, щоб продовжити обговорення "військового планування" на випадок досягнення мирного врегулювання в Україні.

Також писали, що німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий взяти участь у забезпеченні зброєю можливої міжнародної миротворчої місії після закінчення війни Росії проти України.