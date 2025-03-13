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В Бельгии положительно, но осторожно относятся к потенциальной военной миссии в Украине

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 марта 2025, 18:26
В Бельгии положительно, но осторожно относятся к потенциальной военной миссии в Украине
Фото - getty images

Посол Бельгии в Украине Люк Якобс заявил, что отношение страны к потенциальной военной миссии в Украине в целом "положительное", но "осторожное".

Источник: об этом он рассказал в интервью Укринформу, пишет "Европейская правда"

Детали: Якобс отметил, что когда речь идет об отправке в Украину военного контингента, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявлял СМИ, что страна, "бесспорно, смотрит на это с положительной точки зрения, но на этом этапе остается осторожной".

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Дипломат отметил, что подобный шаг произойдет только в случае выполнения ряда условий.

По его словам, это предполагает "справедливое мирное соглашение, четкий мандат и обстоятельства, которые позволяют утверждать, что такое военное присутствие действительно будет служить своей цели".

"Бельгия, безусловно, готова, как заявлял наш премьер, присоединиться к мирному процессу вместе с европейскими партнерами", – добавил дипломат.

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Напомним, по данным агентства Bloomberg, Франция и Великобритания ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции желающих" для Украины в случае достижения мирного урегулирования.

А министры обороны пяти ведущих европейских государств провели в среду переговоры в Париже, чтобы скоординировать поддержку Украины. Они снова встретятся на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение "военного планирования" на случай достижения мирного урегулирования в Украине.

Также писали, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов принять участие в обеспечении оружием возможной международной миротворческой миссии после окончания войны России против Украины.

Бельгия
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