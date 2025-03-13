Трамп про заяву Путіна щодо перемир'я: Вона багатообіцяюча, але не повна

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського лідера Володимира Путіна щодо "30-ти денного перемир’я" у війні.

Джерело: Трамп сказав під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, цитує Sky News, пише "Європейська правда"

Деталі: Як передають журналісти, Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною".

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Також він сказав, що готовий поговорити з очільником Кремля, щоб забезпечити припинення вогню.

Трамп розповів, що його посланник Стів Віткофф веде "серйозні переговори в Росії" й очікується, що він незабаром зустрінеться з Путіним.

"Сподіваюся, Росія вчинить правильно", – сказав американський президент.

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Як відомо, Путін заявив, що "згоден" із пропозицією США припинити бойові дії, але це має "привести до довгострокового миру".

"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, що призвело б до довгострокового миру й усунуло першопричини кризи", – сказав він.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність суттєво посилити санкції проти Росії, якщо це буде потрібно для врегулювання війни в Україні.

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