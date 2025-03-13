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Трамп о заявлении Путина о перемирии: Оно многообещающее, но не полное

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 марта 2025, 19:05
Трамп о заявлении Путина о перемирии: Оно многообещающее, но не полное
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина относительно "30-ти дневного перемирия" в войне.

Источник: Трамп сказал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда"

Детали: Как передают журналисты, Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным".

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Также он сказал, что готов поговорить с главой Кремля, чтобы обеспечить прекращение огня.

Трамп рассказал, что его посланник Стив Уиткофф ведет "серьезные переговоры в России" и ожидается, что он вскоре встретится с Путиным.

"Надеюсь, Россия поступит правильно", – сказал американский президент.

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Как известно, Путин заявил, что "согласен" с предложением США прекратить боевые действия, но это должно "привести к долгосрочному миру".

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, что привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса", – сказал он.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил о готовности существенно усилить санкции против России, если это потребуется для урегулирования войны в Украине.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.

ПутинТрампперемирие
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