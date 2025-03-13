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Трамп: Якщо РФ не погодиться на перемир'я, це буде невтішним моментом для світу

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникЧетвер, 13 березня 2025, 19:47
Трамп: Якщо РФ не погодиться на перемир'я, це буде невтішним моментом для світу
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу". 

Джерело: Трамп заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, пише "Європейська правда"

Деталі: Трамп заявив, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу". За його словами, припинення вогню – це "перша стадія" переговорів.

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Він поділився також тим, що багато деталей остаточної угоди між Україною та США вже обговорено.

За словами президента США, НАТО та присутність Росії на тимчасово окупованих територіях України теж обговорювали представники США з представниками України.

Також Трамп згадав про членство України в НАТО й заявив, що "всі знають, якою є відповідь на це питання".

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"Вони обговорюють НАТО і членство в НАТО, і всі знають, якою є відповідь на це питання. Вони знають цю відповідь вже 40 років, якщо чесно", – сказав він.

Як відомо, цього дня очільник Кремля Володимир Путін заявив, що "згоден" із пропозицією США припинити бойові дії, але це має "привести до довгострокового миру".

"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, що призвело б до довгострокового миру й усунуло першопричини кризи", – сказав він.

Трамп, своєю чергою, вважає, що заява Путіна "багатообіцяюча", але "неповна". 

Трампперемир’япереговори
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