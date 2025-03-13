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Трамп: Если РФ не согласится на перемирие, это будет неутешительным моментом для мира

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 марта 2025, 19:47
Трамп: Если РФ не согласится на перемирие, это будет неутешительным моментом для мира
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

Источник: Трамп он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет "Европейская правда"

Детали: Трамп заявил, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира". По его словам, прекращение огня – это "первая стадия" переговоров.

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Он поделился также тем, что многие детали окончательного соглашения между Украиной и США уже обсуждены.

"Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, и все другие элементы окончательного соглашения. Речь идет об электростанции (Запорожская АЭС, – Ред.), очень большой электростанции. Кто получит электростанцию, кто получит то и то. Поэтому, знаете, это нелегкий процесс", – сказал он.

По словам президента США, НАТО и присутствие России на временно оккупированных территориях Украины тоже обсуждали представители США с представителями Украины.

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Также Трамп вспомнил о членстве Украины в НАТО и заявил, что "все знают, каков ответ на этот вопрос".

"Они обсуждают НАТО и членство в НАТО, и все знают, каков ответ на этот вопрос. Они знают этот ответ уже 40 лет, если честно", – сказал он.

Как известно, в этот день глава Кремля Владимир Путин Путин заявил, что "согласен" с предложением США прекратить боевые действия, но это должно "привести к долгосрочному миру".

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, что привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса", – сказал он.

Трамп, в свою очередь, считает, что заявление Путина "многообещающее", но "неполное".

Трампперемириепереговоры
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