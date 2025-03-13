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Єрмак: Україна й США не підтримують формат "Мінська-3" і заморожений конфлікт

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникЧетвер, 13 березня 2025, 20:35
Єрмак: Україна й США не підтримують формат Мінська-3 і заморожений конфлікт
Андрій Єрмак. Фото з його Telegram

Україна ніколи не піде на заморожений конфлікт і не погодиться на жодні угоди на кшталт "Мінська-3" – ця позиція співпадає із позицією США. 

Джерело: про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише "Європейська правда"

Деталі: У четвер, 13 березня, Єрмак коментував переговори між американською та українською делегаціями у Саудівській Аравії. Він сказав, що Україна "ніколи не піде на заморожений конфлікт".

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"Ми точно проти, і тут наші позиції повністю співпадають з американськими партнерами, вони теж проти замороженого конфлікту. Вони також проти так званого "Мінську-3" або якихось домовленостей як Будапештський меморандум чи інші", – підкреслив він.

Єрмак зазначив, що ці домовленості не спрацювали і "всі це усвідомлюють".

Зустріч в Саудівській Аравії була "дуже успішною", але це лише початок і на Україну чекає велика робота, вважає він.

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Окрім цього, Єрмак наголосив, що на зустрічі було зафіксоване окреме положення про те, що представники Європи обов'язково будуть брати участь у мирному процесі.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Очільник Кремля Володимир Путін 13 березня заявив, що "згоден" із пропозицією США припинити бойові дії, але це має "привести до довгострокового миру".

"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, що призвело б до довгострокового миру й усунуло першопричини кризи", – сказав він.

А американський президент Дональд Трамп, у відповідь на це, заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". 

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.

Андрій ЄрмакОфіс президентапереговори
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