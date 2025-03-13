Ермак: Украина и США не поддерживают формат "Минска-3" и замороженный конфликт

Украина никогда не пойдет на замороженный конфликт и не согласится ни на какие соглашения вроде "Минска-3" - эта позиция совпадает с позицией США.

Источник: об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Европейская правда"

Детали: В четверг, 13 марта, Ермак комментировал переговоры между американской и украинской делегациями в Саудовской Аравии. Он сказал, что Украина "никогда не пойдет на замороженный конфликт".

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"Мы точно против, и здесь наши позиции полностью совпадают с американскими партнерами, они тоже против замороженного конфликта. Они также против так называемого "Минска-3" или каких-то договоренностей как Будапештский меморандум или другие", - подчеркнул он.

Ермак отметил, что эти договоренности не сработали и "все это осознают".

Встреча в Саудовской Аравии была "очень успешной", но это только начало и Украине предстоит большая работа, считает он.

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Кроме этого, Ермак отметил, что на встрече было зафиксировано отдельное положение о том, что представители Европы обязательно будут участвовать в мирном процессе.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Глава Кремля Владимир Путин 13 марта заявил, что "согласен" с предложением США прекратить боевые действия, но это должно "привести к долгосрочному миру".

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, что привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса", - сказал он.

А американский президент Дональд Трамп, в ответ на это, заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным".

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