Російські війська атакували дронами Харків: серед семи постраждалих є діти
Увечері 13 березня російська армія завдала трьох ударів по Харкову.
Джерело: міський голова Ігор Терехов, голова Олег Синєгубов, ДСНС
Деталі: За повідомленнями місцевої влади, удари прийшлися по Основʼянському, Немишлянському та Ново-Баварському районах.
Одне із влучань у Новобаварському районі на відкритій території. Ще один безпілотник влучив біля приватного будинку у тому ж районі Харкова. Виникла пожежа.
Згодом Терехов додав, що в Основʼянському районі влучання у нежитлові господарчі будівлі. Виникла значна пожежа.
За даними мера, станом на 21:54 в Харкові відомо про 7 постраждалих: 4 дітей, 2 жінки та один чоловік.
Оновлено о 23:20: В ДСНС повідомили, що в місті зафіксовано 3 влучання на відкритих територіях у різних районах міста.
Семеро постраждалих отримали гостру реакцію на стрес. Також пошкоджено скління трьох приватних будинків.
В результаті четвертого влучання виникла пожежа у нежитловій споруді.