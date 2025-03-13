Російські війська атакували дронами Харків: серед семи постраждалих є діти

Увечері 13 березня російська армія завдала трьох ударів по Харкову.

Джерело: міський голова Ігор Терехов, голова Олег Синєгубов, ДСНС

Деталі: За повідомленнями місцевої влади, удари прийшлися по Основʼянському, Немишлянському та Ново-Баварському районах.

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Одне із влучань у Новобаварському районі на відкритій території. Ще один безпілотник влучив біля приватного будинку у тому ж районі Харкова. Виникла пожежа.

Згодом Терехов додав, що в Основʼянському районі влучання у нежитлові господарчі будівлі. Виникла значна пожежа.

За даними мера, станом на 21:54 в Харкові відомо про 7 постраждалих: 4 дітей, 2 жінки та один чоловік.

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Оновлено о 23:20: В ДСНС повідомили, що в місті зафіксовано 3 влучання на відкритих територіях у різних районах міста.

Семеро постраждалих отримали гостру реакцію на стрес. Також пошкоджено скління трьох приватних будинків.

В результаті четвертого влучання виникла пожежа у нежитловій споруді.