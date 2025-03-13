Российские войска атаковали беспилотниками Харьков: среди семи пострадавших есть дети

Вечером 13 марта российская армия нанесла три удара по Харькову.

Источник: городской голова Игорь Терехов, глава Олег Синегубов, ГСЧС

Детали: По сообщениям местных властей, удары пришлись по Основянскому, Немышлянскому и Ново-Баварскому районам.

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Одно из попаданий в Новобаварском районе на открытой территории. Еще один беспилотник попал возле частного дома в том же районе Харькова. Возник пожар.

Впоследствии Терехов добавил, что в Основянском районе попадание в нежилые хозяйственные постройки. Возник значительный пожар.

По данным мэра, по состоянию на 21:54 в Харькове известно о 7 пострадавших: 4 детей, 2 женщины и один мужчина.

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Обновлено в 23:20: В ГСЧС сообщили, что в городе зафиксировано 3 попадания на открытых территориях в разных районах города.

Семеро пострадавших получили острую реакцию на стресс. Также повреждено остекление трех частных домов.

В результате четвертого попадания возник пожар в нежилом сооружении.