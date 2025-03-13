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Трамп заявив, що має важелі впливу на Путіна, але поки не хоче їх використовувати

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 березня 2025, 21:09
Трамп заявив, що має важелі впливу на Путіна, але поки не хоче їх використовувати
Путін і Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що у нього є важелі впливу на правителя РФ Володимира Путіна, але він поки не хоче їх використовувати.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У Трампа запитали, які у нього є важелі впливу на правителя РФ Володимира Путіна. На це він заявив, що у нього "є важелі впливу", але він не хоче про це говорити.

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Пряма мова: "У мене є важелі впливу, але я не хочу зараз говорити про важелі впливу, тому що зараз ми розмовляємо з ним (Путіним, – ред.), і, судячи з його сьогоднішніх заяв, вони були досить позитивними, тому я не хочу про це говорити".

Деталі: Також він висловив сподівання, що Росія піде на угоду щодо припинення вогню. "Я не думаю, що вони знову повернуться до стрілянини. Я дійсно вірю, що якби ми уклали мирний договір, договір про припинення вогню, я думаю, що це призведе до миру", – впевнений американський президент.

Передісторія:

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  • 13 березня дня очільник Кремля Владімір Путін Путін заявив, що "згоден" із пропозицією США припинити бойові дії, але це має "привести до довгострокового миру". "Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, що призвело б до довгострокового миру й усунуло першопричини кризи", – сказав він.
  • Трамп, своєю чергою, вважає, що заява Путіна "багатообіцяюча", але "неповна". 

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін

ТрампПутінросійсько-українська війна
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