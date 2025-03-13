Трамп заявил, что имеет рычаги влияния на Путина, но пока не хочет их использовать

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что у него есть рычаги влияния на правителя РФ Владимира Путина, но он пока не хочет их использовать.

Источник: "Европейская правда"

Детали: У Трампа спросили, какие у него есть рычаги влияния на правителя РФ Владимира Путина. На это он заявил, что у него "есть рычаги влияния", но он не хочет об этом говорить.

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Прямая речь: "У меня есть рычаги влияния, но я не хочу сейчас говорить о рычагах влияния, потому что сейчас мы разговариваем с ним (Путиным, - ред.), и, судя по его сегодняшним заявлениям, они были достаточно позитивными, поэтому я не хочу об этом говорить".

Детали: Также он выразил надежду, что Россия пойдет на соглашение о прекращении огня. "Я не думаю, что они снова вернутся к стрельбе. Я действительно верю, что если бы мы заключили мирный договор, договор о прекращении огня, я думаю, что это приведет к миру", - уверен американский президент.

Предыстория:

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13 марта дня глава Кремля Владимир Путин Путин заявил, что "согласен „ с предложением США прекратить боевые действия, но это должно "привести к долгосрочному миру". "Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, что привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса", – сказал он.

Трамп, в свою очередь, считает, что заявление Путина "многообещающее", но "неполное".

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