Через загострення ситуації на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію населення з 8 населених пунктів

На засіданні Ради оборони Сумської області прийняли рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району.

Джерело: голова Сумської ОВА Володимир Артюх

Деталі: Голова підкреслив, що на прикордонні підвищилась інтенсивність диверсійних груп противника та інтенсивність дій авіаційних засобів ураження – КАБів, FPV-дронів.

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Пряма мова: "У зв’язку з загостренням оперативної ситуації на території області, постійним вогневим ураженням з боку РФ та з метою збереження життя цивільного населення області сьогодні на засіданні Ради оборони області за поданням військового керівництва було прийнято рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської територіальних громад Сумського району.

Найближчим часом необхідно буде евакуювати 543 особи, у тому числі і дітей".

Деталі: Водночас Артюх повідомив, що є люди, які пишуть відмови і не збираються евакуйовуватися. Голова ОВА просить людей зберегти своє життя й евакуюватись.

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До евакуації залучать національну поліцію, ДСНС та Збройні сили.