Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Через загострення ситуації на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію населення з 8 населених пунктів

Тетяна ОлійникЧетвер, 13 березня 2025, 21:14
Через загострення ситуації на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію населення з 8 населених пунктів
Фото - Дснс

На засіданні Ради оборони Сумської області прийняли рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району.

Джерело: голова Сумської ОВА Володимир Артюх

Деталі: Голова підкреслив, що на прикордонні підвищилась інтенсивність диверсійних груп противника та інтенсивність дій авіаційних засобів ураження – КАБів, FPV-дронів.

Реклама:

Пряма мова: "У зв’язку з загостренням оперативної ситуації на території області, постійним вогневим ураженням з боку РФ та з метою збереження життя цивільного населення області сьогодні на засіданні Ради оборони області за поданням військового керівництва було прийнято рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської територіальних громад Сумського району.

Найближчим часом необхідно буде евакуювати 543 особи, у тому числі і дітей".

Деталі: Водночас Артюх повідомив, що є люди, які пишуть відмови і не збираються евакуйовуватися. Голова ОВА просить людей зберегти своє життя й евакуюватись.

РЕКЛАМА:

До евакуації залучать національну поліцію, ДСНС та Збройні сили.

Сумська областьевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до понад 12 років за кількома справами
Трамп заявив, що помилування Байдена в останній день президентства недійсні
Трамп заявив, що поговорить з Путіним у вівторок
Рубіо про завершення війни РФ проти України: Є план "А" і план "Б"
Сили оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі оборони на Курщині – Умєров
У Росії заявили, що мирний договір може передбачати "неозброєних спостерігачів" в Україні
Усі новини...
Сумська область
Росіяни намагалися закріпитися на околицях Басівки на Сумщині
Морпіхи відбили штурм росіян і бійців КНДР у прикордонні Сумщини
Ворог пробує витіснити Сили оборони з Курщини: знищено 20 вояк РФ, які проривались на Сумщину
Останні новини
11:49
Угода з придбання Uklon буде закрита найближчим часом – президент "Київстар"
11:46
Каллас: Міністри оборони ЄС 2-3 квітня у Польщі обговорять пакет військової допомоги Україні
11:42
Сибіга про можливе перемир’я: Досвід показує, що треба чекати провокацій від РФ
11:12
Топ-10 банків України збільшили сукупний дохід на 14%: хто потрапив до рейтингу
11:05
Сибіга заявив, що Росія ще не дала офіційної відповіді на пропозицію про 30-денне перемир’я
11:02
Зеленський присвоїв пілоту Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України
10:57
McLaren у своїй лізі, сльози новачків, Ferrari стріляє собі в ногу: підсумки етапу Формули-1 в Австралії
10:50
Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до понад 12 років за кількома справами
10:43
Уряд виділив пів мільярда гривень на оновлення шкільних класів: хто отримає фінансування
10:38
Ціни на нафту відреагували на обіцянки США продовжити атакувати хуситів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: