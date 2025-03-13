Из-за обострения ситуации на Сумщине объявили обязательную эвакуацию населения из 8 населенных пунктов

На заседании Совета обороны Сумской области приняли решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад Сумского района.

Источник: председатель Сумской ОВА Владимир Артюх

Детали: Председатель подчеркнул, что на границе повысилась интенсивность диверсионных групп противника и интенсивность действий авиационных средств поражения – КАБов, FPV-дронов.

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Прямая речь: "В связи с обострением оперативной ситуации на территории области, постоянным огневым поражением со стороны РФ и с целью сохранения жизни гражданского населения области сегодня на заседании Совета обороны области по представлению военного руководства было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин Сумского района.

В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе и детей".

Детали: В то же время Артюх сообщил, что есть люди, которые пишут отказы и не собираются эвакуироваться. Председатель ОВА просит людей сохранить свою жизнь и эвакуироваться.

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К эвакуации привлекут национальную полицию, ГСЧС и Вооруженные силы.