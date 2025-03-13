Из-за обострения ситуации на Сумщине объявили обязательную эвакуацию населения из 8 населенных пунктов
На заседании Совета обороны Сумской области приняли решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад Сумского района.
Источник: председатель Сумской ОВА Владимир Артюх
Детали: Председатель подчеркнул, что на границе повысилась интенсивность диверсионных групп противника и интенсивность действий авиационных средств поражения – КАБов, FPV-дронов.
Прямая речь: "В связи с обострением оперативной ситуации на территории области, постоянным огневым поражением со стороны РФ и с целью сохранения жизни гражданского населения области сегодня на заседании Совета обороны области по представлению военного руководства было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин Сумского района.
В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе и детей".
Детали: В то же время Артюх сообщил, что есть люди, которые пишут отказы и не собираются эвакуироваться. Председатель ОВА просит людей сохранить свою жизнь и эвакуироваться.
К эвакуации привлекут национальную полицию, ГСЧС и Вооруженные силы.