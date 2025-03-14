У Данії розкритикували генсека НАТО і Трампа за висловлювання про анексію Гренландії
Голова Комітету оборони Данії Расмус Ярлов висловив обурення через обговорення між президентом США Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливості анексії Гренландії. Політик наголосив, що це означало б війну між двома країнами НАТО.
Джерело: Ярлов в соцмережі Х
Пряма мова: "Ми не в захваті від того, що генеральний секретар НАТО так жартує з Трампом про Гренландію. Адже це означало б війну між двома країнами НАТО. Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії і не хоче бути американською ніколи.
Я не говорю за них. Я говорю про те, що вони говорять і що вони відчувають. Вони радше помруть, ніж стануть частиною США Трампа (або будь-яких інших США, якщо вже на те пішло)".
Деталі: У четвер під час зустрічі з генсеком НАТО президент США заявив, що думає, що анексія Гренландії "станеться", бо це потрібно "для міжнародної безпеки".
Потім він повернувся до Рютте і сказав: "ми ще поговоримо з вами", додавши, що "це дійсно доречне питання".
"Ми знаємо, що там все змінюється, і ми повинні бути там", – сказав Рютте.
Детальніше про це читайте у статті: Без шансів для Трампа: яке майбутнє обирає для себе Гренландія
Передісторія:
- Трамп заговорив про бажання придбати Гренландію, багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії аргументуючи це тим, що "люди навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на неї".
- Він висловив переконання, що Сполучені Штати "отримають Гренландію так чи інакше". Трамп пообіцяв зробити гренландців багатими і підняти острів "до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше".
- У відповідь прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде сказав, що Трамп повинен зрозуміти, що гренландці не хочуть бути американцями, і що Гренландію "не можна просто взяти".
- Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен підтримала Егеде, підкресливши, що острів "не продається" і що його народ має сам визначати своє майбутнє.