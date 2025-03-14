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В Дании раскритиковали генсека НАТО и Трампа за высказывания об аннексии Гренландии

Иван ДьяконовПятница, 14 марта 2025, 02:46
В Дании раскритиковали генсека НАТО и Трампа за высказывания об аннексии Гренландии
Расмус Ярлов. Фото: Getty Images

Председатель Комитета обороны Дании Расмус Ярлов выразил возмущение из-за обсуждения между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможности аннексии Гренландии. Политик подчеркнул, что это означало бы войну между двумя странами НАТО.

Источник: Ярлов в соцсети Х

Прямая речь: "Мы не в восторге от того, что генеральный секретарь НАТО так шутит с Трампом о Гренландии. Ведь это означало бы войну между двумя странами НАТО. Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и не хочет быть американской никогда. 

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Я не говорю за них. Я говорю о том, что они говорят и что они чувствуют. Они скорее умрут, чем станут частью США Трампа (или любых других США, если уж на то пошло)".

Детали: В четверг во время встречи с генсеком НАТО президент США заявил, что думает, что аннексия Гренландии "произойдет", потому что это нужно "для международной безопасности".

Затем он повернулся к Рютте и сказал: "мы еще поговорим с вами", добавив, что "это действительно уместный вопрос".

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"Мы знаем, что там все меняется, и мы должны быть там", – сказал Рютте.

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия

Предыстория:

  • Трамп заговорил о желании приобрести Гренландию, богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании аргументируя это тем, что "люди даже не знают, имеет ли Дания какое-то законное право на нее".
  • Он выразил убеждение, что Соединенные Штаты "получат Гренландию так или иначе". Трамп пообещал сделать гренландцев богатыми и поднять остров "до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше".
  • В ответ премьер-министр Гренландии Муте Эгеде сказал, что Трамп должен понять, что гренландцы не хотят быть американцами, и что Гренландию "нельзя просто взять".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен поддержала Эгеде, подчеркнув, что остров "не продается" и что его народ должен сам определять свое будущее.

ДанияСШАНАТО
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