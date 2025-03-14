Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей, ще 1700 вважаються зниклими безвісти

Україна закликає ОБСЄ звернути увагу на незаконну депортацію 19 546 українських дітей Росією, а також на зникнення ще 1700 дітей, які стали жертвами російської агресії. Київ вимагає активнішої участі міжнародних організацій у процесі повернення цих дітей додому.

Джерело: постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ, передає "Укрінформ"

Деталі: Вітренко наголошує, що ці дії порушують міжнародні норми і є свідомою геноцидною політикою Кремля щодо українського народу.

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"Незаконна депортація та насильницька русифікація українських дітей є частиною геноцидної політики Кремля щодо українського народу. Україна ніколи не погодиться на компроміси в цьому питанні", – підкреслив Юрій Вітренко.

Вітренко каже про щонайменше 380 українських дітей, які були передані під так звану "тимчасову опіку" (незаконно всиновлені) в Росії. Тільки 1227 дітей вдалося повернути, хоча Росія продовжує перешкоджати цьому процесу всіма можливими способами.

Він звернув увагу на важливість залучення міжнародної спільноти до цього питання та закликав ОБСЄ до більш активних дій для повернення дітей та їх реінтеграції в Україну.

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Пряма мова: "Ми вважаємо це питанням критичної важливості для наступних поколінь. Україна очікує від ОБСЄ активної участі у сприянні поверненню всіх депортованих дітей, незаконно затриманих цивільних та медичних працівників, у захисті прав військовополонених, а також у звільненні кримських політв’язнів".

Деталі: У своєму виступі Вітренко також окремо наголосив на систематичних катуваннях та інших формах незаконного поводження, яких зазнають українські цивільні та військовополонені в російському полоні.

"Критично важливим залишається питання утримання Росією в ізоляції українських цивільних і військовослужбовців, а також заборона доступу до них представникам ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста", – зазначив він.