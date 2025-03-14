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Россия похитила более 19 тысяч украинских детей, еще 1700 считаются пропавшими без вести

Иван ДьяконовПятница, 14 марта 2025, 03:40
Россия похитила более 19 тысяч украинских детей, еще 1700 считаются пропавшими без вести
Иллюстративное фото: Getty Images

Украина призывает ОБСЕ обратить внимание на незаконную депортацию 19 546 украинских детей Россией, а также на исчезновение еще 1700 детей, которые стали жертвами российской агрессии. Киев требует более активного участия международных организаций в процессе возвращения этих детей домой.

Источник: постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укрінформ"

Детали: Витренко отмечает, что эти действия нарушают международные нормы и являются сознательной геноцидной политикой Кремля в отношении украинского народа. 

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"Незаконная депортация и насильственная русификация украинских детей является частью геноцидной политики Кремля в отношении украинского народа. Украина никогда не согласится на компромиссы в этом вопросе", – подчеркнул Юрий Витренко.

Витренко говорит о по меньшей мере 380 украинских детей, которые были переданы под так называемую "временную опеку" (незаконно усыновленные) в России. Только 1227 детей удалось вернуть, хотя Россия продолжает препятствовать этому процессу всеми возможными способами.

Он обратил внимание на важность привлечения международного сообщества к этому вопросу и призвал ОБСЕ к более активным действиям для возвращения детей и их реинтеграции в Украину.

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Пряма речь: "Мы считаем это вопросом критической важности для следующих поколений. Украина ожидает от ОБСЕ активного участия в содействии возвращению всех депортированных детей, незаконно задержанных гражданских и медицинских работников, в защите прав военнопленных, а также в освобождении крымских политзаключенных", – добавил он.

Детали: В своем выступлении Витренко также отдельно отметил систематические пытки и другие формы незаконного обращения, которым подвергаются украинские гражданские и военнопленные в российском плену.

"Критически важным остается вопрос содержания Россией в изоляции украинских гражданских и военнослужащих, а также запрет доступа к ним представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста", – отметил он.

детигеноцидРосcияОБСЕ
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