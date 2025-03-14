Більшість американців вважають Трампа "занадто тісно пов’язаним" з Росією – опитування

Понад половина американців, включаючи значну частину республіканців, вважають, що президент Дональд Трамп "занадто тісно пов’язаний" з Росією, оскільки він радикально переорієнтовує зовнішню політику США.

Джерело: опитування проведене агентством Reuters спільно з Ipsos

Деталі: Згідно з результатами опитування, 56% американців, включаючи 89% демократів і 27% республіканців, вважають, що Трамп занадто близький до Росії. Не погодилися з цим твердженням 40% респондентів, а 4% не відповіли на запитання.

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Дослівно: "Розворот Америки на Росію під керівництвом президента, який у минулому висловлював захоплення російським президентом Володимиром Путіним, шокував союзників США, підживлюючи дискусію в Європі про те, що американські союзники там повинні планувати власну оборону, не розраховуючи на допомогу США".

Деталі: Щодо позиції Трампа стосовно України, 44% опитаних підтримали його ідею прив’язати американську військову допомогу Україні до отримання частки українських мінеральних ресурсів. Дві третини республіканців підтримали цю ідею, як і кожен п'ятий демократ.

Відповідаючи на питання, яким із переліку проблем, що існують у США Трамп має віддати перевагу, лише 1% американців обрали розширення території США, у порівнянні з 61%, які вибрали боротьбу з інфляцією, і 13%, які сказали, що йому слід зосередитися на скороченні федерального уряду.

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Лише 17% респондентів, у тому числі 26% республіканців, підтримали мету Трампа щодо поглинання Канади. Близько 21% респондентів, у тому числі 34% республіканців, підтримали ідею захоплення Сектору Гази для встановлення миру на Близькому Сході.

65% відсотків республіканців опитаних сказали, що вони згодні з твердженням, що "США повинні взяти під контроль Панамський канал, щоб захистити свою економіку". Близько 89% демократів не погодилися.

Близько 45% республіканців погодилися з твердженням, що США повинні "взяти під контроль Гренландію, щоб американські військові могли краще захищати країну", в той час як 88% демократів не погодилися.

В опитуванні Reuters/Ipsos, яке проводилося онлайн і по всій країні, було опитано 1 422 дорослих американців і має похибку в 3 процентних пункти.