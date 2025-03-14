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Большинство американцев считают Трампа "слишком тесно связанным" с Россией – опрос

Иван ДьяконовПятница, 14 марта 2025, 04:15
Большинство американцев считают Трампа слишком тесно связанным с Россией – опрос

Более половины американцев, включая значительную часть республиканцев, считают, что президент Дональд Трамп "слишком тесно связан" с Россией, поскольку он радикально переориентирует внешнюю политику США.

Источник: опрос проведен агентством Reuters совместно с Ipsos

Детали: Согласно результатам опроса, 56% американцев, включая 89% демократов и 27% республиканцев, считают, что Трамп слишком близок к России. Не согласились с этим утверждением 40% респондентов, а 4% не ответили на вопрос.

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Дословно: "Разворот Америки на Россию под руководством президента, который в прошлом выражал восхищение российским президентом Владимиром Путиным, шокировал союзников США, подпитывая дискуссию в Европе о том, что американские союзники там должны планировать собственную оборону, не рассчитывая на помощь США".

Детали: Что касается позиции Трампа в отношении Украины, 44% опрошенных поддержали его идею привязать американскую военную помощь Украине к получению доли украинских минеральных ресурсов. Две трети республиканцев поддержали эту идею, как и каждый пятый демократ.

Отвечая на вопрос, каким из перечня существующих в США проблем Трамп должен отдать предпочтение, лишь 1% американцев выбрали расширение территории США, по сравнению с 61%, которые выбрали борьбу с инфляцией, и 13%, которые сказали, что ему следует сосредоточиться на сокращении федерального правительства.

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Лишь 17% респондентов, в том числе 26% республиканцев, поддержали цель Трампа по поглощению Канады. Около 21% респондентов, в том числе 34% республиканцев, поддержали идею захвата Сектора Газы для установления мира на Ближнем Востоке.

65% процентов республиканцев опрошенных сказали, что они согласны с утверждением, что "США должны взять под контроль Панамский канал, чтобы защитить свою экономику". Около 89% демократов не согласились.

Около 45% республиканцев согласились с утверждением, что США должны "взять под контроль Гренландию, чтобы американские военные могли лучше защищать страну", в то время как 88% демократов не согласились.

В опросе Reuters/Ipsos, который проводился онлайн и по всей стране, было опрошено 1 422 взрослых американцев и имеет погрешность в 3 процентных пункта.

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