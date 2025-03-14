ЗСУ знешкодили ще 1 410 окупантів і 46 артилерійських систем
П'ятниця, 14 березня 2025, 07:14
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 410 загарбників та 330 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштабу ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 891 660 (+1 410) осіб,
- танків – 10 313 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 21 443 (+11) од,
- артилерійських систем – 24 455 (+46) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29 136 (+153) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40 469 (+114) од.
Дані уточнюються.