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ЗСУ знешкодили ще 1 410 окупантів і 46 артилерійських систем

Ірина БалачукП'ятниця, 14 березня 2025, 07:14
ЗСУ знешкодили ще 1 410 окупантів і 46 артилерійських систем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 410 загарбників та 330 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштабу ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 891 660 (+1 410) осіб,
  • танків – 10 313 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 21 443 (+11) од,
  • артилерійських систем – 24 455 (+46) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29 136 (+153) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40 469 (+114) од.

Дані уточнюються.

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