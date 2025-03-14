ВСУ обезвредили еще 1 410 оккупантов и 46 артиллерийских систем
Пятница, 14 марта 2025, 07:14
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки отминусовали 1 410 захватчиков и 330 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаба ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 891 660 (+1 410) чел,
- танков – 10 313 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 21 443 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 24 455 (+46) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 136 (+153) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 40 469 (+114) ед.
Данные уточняются.