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ВСУ обезвредили еще 1 410 оккупантов и 46 артиллерийских систем

Ирина БалачукПятница, 14 марта 2025, 07:14
ВСУ обезвредили еще 1 410 оккупантов и 46 артиллерийских систем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки отминусовали 1 410 захватчиков и 330 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 891 660 (+1 410) чел,
  • танков – 10 313 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 443 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 24 455 (+46) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 136 (+153) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 40 469 (+114) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеРосcия
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