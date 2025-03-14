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Росіяни вдарили дронами по лікарні у Золочеві: вирувала пожежа

Ірина БалачукП'ятниця, 14 березня 2025, 08:06
Росіяни вдарили дронами по лікарні у Золочеві: вирувала пожежа
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

Уночі 14 березня російські окупанти атакували місто Золочів, що на Харківщині, внаслідок влучання безпілотника загорівся дах лікарні, постраждала одна людина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова очільника області: "Близько півночі ворог вдарив по лікарні в Золочеві. Внаслідок влучання БпЛА загорівся дах. Через 40 хвилин ворог завдав повторний удар двома БпЛА". 

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ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

Деталі: За словами Синєгубова, пожежу уже загасили.

"Постраждала 33-річна жінка – співробітниця бригади екстреної допомоги, отримала гостру реакцію на стрес", – підсумував очільник ОВА.

Пізніше він додав, що у закладі перебували 5 цивільних пацієнтів та 5 осіб персоналу, ніхто х них не постраждав.

Харківська областьбезпілотникипожежа
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