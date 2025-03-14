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Россияне ударили дронами по больнице в Золочеве: бушевал пожар

Ирина БалачукПятница, 14 марта 2025, 08:06
Россияне ударили дронами по больнице в Золочеве: бушевал пожар
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Ночью 14 марта российские оккупанты атаковали город Золочев, что на Харьковщине, в результате попадания беспилотника загорелась крыша больницы, пострадал один человек.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь главы области: "Около полуночи враг ударил по больнице в Золочеве. В результате попадания БпЛА загорелась крыша. Через 40 минут враг нанес повторный удар двумя БпЛА".

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Фото из telegram Олега Синегубова 

Детали: По словам Синегубова, пожар уже потушили.

"Пострадала 33-летняя женщина – сотрудница бригады экстренной помощи, получила острую реакцию на стресс", – подытожил глава ОГА.

Позже он добавил, что в заведении находились 5 гражданских пациентов и 5 человек персонала, никто из них не пострадал.

Харьковская областьбеспилотникипожар
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