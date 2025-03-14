Россияне ударили дронами по больнице в Золочеве: бушевал пожар

Ночью 14 марта российские оккупанты атаковали город Золочев, что на Харьковщине, в результате попадания беспилотника загорелась крыша больницы, пострадал один человек.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь главы области: "Около полуночи враг ударил по больнице в Золочеве. В результате попадания БпЛА загорелась крыша. Через 40 минут враг нанес повторный удар двумя БпЛА".

Реклама:

Фото из telegram Олега Синегубова

Детали: По словам Синегубова, пожар уже потушили.

"Пострадала 33-летняя женщина – сотрудница бригады экстренной помощи, получила острую реакцию на стресс", – подытожил глава ОГА.

Позже он добавил, что в заведении находились 5 гражданских пациентов и 5 человек персонала, никто из них не пострадал.